Het onweer van gisteravond heeft in onze regio niet voor veel overlast gezorgd. Al heeft de chiro van Lint er wel een moeilijke nacht opzitten.Want zij zijn op kamp in Boortmeerbeek, in Vlaams-Brabant. De Lintse chiro zag hoe in de loop van de avond donkere wolken zich samenpakten boven het kamp. En toen de storm losbarstte leek het of de tenten het gingen begeven, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Al zag het er even slecht uit.