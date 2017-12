Nieuws VIDEO Apothekers vrezen nachtwinkel te worden

embed

Het wordt weer makkelijker om te achterhalen welke apotheek in uw buurt 's nachts van wacht is. Nu moet je nog naar een betaalnummer bellen om dat te weten te komen, maar binnenkort vind je die info weer gratis op een website. Sommigen vrezen daardoor voor het minste lastig gevallen te worden en er rijzen ook vragen over veiligheid.