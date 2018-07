Stadsdichteres Maud Van Hauwaert is op zoek naar gedichten in alle verschillende talen die in Antwerpen worden gesproken. Ze nodigt alle Antwerpenaren uit om een gedichtje te komen voorlezen in de Zomerfabriek. Bij voorkeur in een andere taal dan het Nederlands, zo wil ze de veelheid aan talen in onze stad in de verf zetten.