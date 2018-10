Leven zonder een ecologische voetafdruk achter te laten is veel makkelijker dan veel mensen denken. Een Antwerpse start-up ontwikkelde een app die dat moet bewijzen. "For Good", zo heet de app, toont de gebruikers wat de impact is van hun keuzes op het vlak van transport, energie en voeding op hun ecologische voetafdruk. En de app geeft ook tips om duurzamer door het leven te gaan.