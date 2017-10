VIDEO A'Rea2020 moet elke kind kansen geven

Kinderen aanzetten tot bewegen, en ondertussen het handbal een duwtje in de rug geven. Dat is wat Street Handball moet doen. Die street-variant van het gewone handbal moet op speelplaatsen een vaste waarde worden, het nieuwe muurke klop eigenlijk. De Vlaamse Handbalvereniging en Sport Vlaanderen testten het vanochtend voor het eerst uit in het Recina Pacis-instituut in Hove.