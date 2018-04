De persconferentie van CD&V, die op het middaguur zou doorgaan is op chaos uitgedraaid. De voorstelling van kandidaat Aron Berger is voorlopig nog niet doorgegaan, het is ook nog niet duidelijk of de ultraorthodoxe jood nog op de lijst zal komen. Kris Peeters komt straks met een statement. Michaël Freilich van Joods actueel heeft de pers wél even kort te woord gestaan.