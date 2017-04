Justitie VIDEO Arresthuis op Blue Gate moet klaar zijn in 2021

embed

In 2021 zou het nieuwe arresthuis aan het bedrijventerrein Blue Gate in Antwerpen er moeten staan. De terreinen zijn aangekocht maar moeten nog worden gesaneerd. Nog dit jaar komt er dan een openbare aanbesteding. Het nieuwe arresthuis zal plaats bieden aan 440 gevangenen. En die plaatsen zijn dringend nodig want het oude arresthuis in de Begijnenstraat kampt al jaren met overbevolking.