Media en Cultuur VIDEO Aspe 2 - Het Dodelijk Jubileum in Theater Elckerlyc

embed

Aspe 2 - Het Dodelijk Jubileum ging vandaag in première in het Antwerpse Theater Elckerlyc. In het stuk is het publiek getuige van een jubileumviering die een onheilspellend randje krijgt wanneer er een dode valt.