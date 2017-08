Nieuws VIDEO Assortimens: Een dansvoorstelling in een containerpark

Een bezoekje aan een containerpark is meestal niets bijzonders, maar daar brengt het dansgezelschap Keski.e.space voor de komende weken verandering in. Want in Berchem kan je de dansvoorstelling Assortimens volgen in het containerpark. Tussen de kleine hoopjes afval vertellen de danseressen daar hun verhaal.