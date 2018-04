Komende zondag kan u op een heel andere manier dan u gewend bent naar ons programma "Wakker op zondag" kijken. Via YouTube wordt het debat in "Wakker op zondag" dan uitgezonden in 360 graden. Dat betekent dat u via uw smartphone of tablet als het ware zelf mee aan tafel kan zitten. U beslist dan ook zelf naar wie van onze gasten u op een bepaald moment kijkt. De uitzending in 360 graden is een experiment van de AP-Hogeschool die op die manier de toepassing van nieuwe technologieën wil uittesten.