VIDEO Atv wapent zich tegen verkeersproblemen

Onze reportageploeg heeft er een nieuwe telg bij: een elektrische bakfiets. En zo is ook ATV klaar voor de knip op de Leien van volgende week. Door met een bakfiets op pad te gaan, in plaats van met de wagen, moeten onze cameramensen en reporters vlotter door het Antwerpse verkeer raken. En tijdig terug op de redactie weerkeren, om te kunnen berichten wat er leeft in de stad.