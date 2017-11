Media en Cultuur VIDEO Axel Daesleire over een liefde die niet volledig mag ontluiken

In het Rubenshuis in Antwerpen is vanmiddag een absoluut topwerk onthuld. Portret van een dame en haar dochter, heet het schilderij. Het is een werk van de beroemde Venetiaanse meester Titiaan. Er zijn amper werken van hem in omloop. Daarom is het ook zo bijzonder dat Antwerpen er mee kan uitpakken. Bovendien draagt het portet een intrigerend geheim van de schilder met zich mee.