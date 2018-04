Auto's die op waterstof rijden zijn voorlopig nog zeldzaam op onze wegen. Maar in Kontich vertrokken vanochtend drie studenten van hogeschool Thomas More mét een waterstofauto richting Nederland. Ze gaan er deelnemen aan de "Hydrogen Challenge". Dat is een wedstrijd speciaal voor waterstofauto's. De deelnemende teams moeten op 24 uur tijd zoveel mogelijk kilometers rijden en tegelijk proberen om de meeste Europese landen aan te doen.