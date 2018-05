De pensioenactie van de vakbonden veroorzaakt problemen in de Antwerpse haven en op het openbaar vervoer. In de haven is er te weinig personeel om zeeschepen door de sluizen te laten varen. En in de stad rijdt amper de helft van de trams. De bussen doen het beter, driekwart van de chauffeurs ging aan de slag. De hinder bij De Lijn zal nog tot zondag duren.