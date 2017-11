Nieuws VIDEO Bart De Wever "Het is bijna nooit dat ik iets verbied"

Er is wel degelijk een waarschuwing gekomen vanuit Brussel naar Antwerpen, over mogelijke problemen bij een Koerdische manifestatie. Dat zegt burgemeester De Wever vandaag, na overleg met de politieleiding. De Koerdische manifestatie werd in Brussel verboden, maar mocht eind oktober wél doorgaan in Antwerpen. Het kwam toen tot rellen in de Brederodestraat tussen Turken en Koerden. Brussels burgemeester Close zei gisteren dat hij Antwerpen gewaarschuwd had, en dat blijkt dus zo te zijn.