VIDEO Bart De Wever legt opnieuw eed af als burgemeester

Gisteravond is er in Borsbeek dan toch geen akkoord gekomen over het nieuwe bestuur. Iedereen Borsbeek, de partij van huidig burgemeester Dis Van Berckelaar, en N-VA hebben sinds midden december een bestuursakkoord, maar ze geraken het niet eens over de schepenposten. Het gesprek van gisteren heeft dus niets opgeleverd. Toch zegt burgemeester Van Berckelaar tevreden te zijn. Want beide partijen kunnen na een lange tijd weer goed met elkaar communiceren en dus liggen alle pistes open. Voor 21 januari moet er een akkoord zijn. Anders zal de gemeenteraad de schepenen aanduiden of zal provinciegouverneur Cathy Berx optreden als onderhandelaar.