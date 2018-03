De parkschool in Mortsel is vandaag plechtig geopend door burgemeester Erik Broeckx. De leerlingen van de lagere school zitten al bijna 2 jaar in het nieuwe gebouw. De kleuters verhuisden pas in december vorig jaar. 21 jaar geleden werden de plannen voor het nieuwe school-complex al ingediend. Het resultaat heeft dus lang op zich laten wachten. Nu alles eindelijk af is hebben de leerlingen en leerkracht reden tot vieren. De ouders waren uitgenodigd voor een drankje en de kinderen werden getrakteerd op een cupcake. Vlak naast de school wordt er nu nog hard gewerkt aan het nieuwe park.