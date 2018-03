Nieuws VIDEO Bart De Wever : "Nieuw stadion aan de stroom komt er"

embed

Er komt een nieuw voetbalstadion aan de Schelde in Antwerpen voor 2024. Dat is de belofte die Bart De Wever voor onze camera maakt, als hij ook na de komende verkiezingen burgemeester kan blijven. Volgens De Wever is er voldoende bereidheid bij meerdere partners, om zo'n groot nieuw stadion echt te realiseren. In zo'n stadion zou niet alleen gevoetbald worden, er zouden ook concerten en andere grote evenementen kunnen plaatsvinden.