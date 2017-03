Jaarlijks belandt liefst 8 miljoen ton plastic afval in onze Oceanen. Dat is een vrachtwagen per minuut. Je kan je - terecht - zorgen maken over die gigantische plastic soup, maar je kan ook de hand aan de ploeg slaan. Dat is wat Turnhoutenaar Dirk Pauwels en zijn vrouw hebben gedaan. Ze richtten 'zero-plastic-rivers' op, en willen dicht bij huis beginnen: alle plastic moet uit de Schelde.