Beerschot Wilrijk heeft de supporters nu helemaal doen dromen door de eerste finalewedstrijd alvast te winnen. 1-0 werd het tegen Cercle Brugge. En bij mauve-wit hebben ze een specialist promoveren naar 1A in huis: Joren Dom. Vorig jaar met Antwerp, nu mogelijk met Beerschot Wilrijk. Intussen is bekend dat Beerschot Wilrijk de wedstrijd op groot scherm uitzendt in het Olympisch Stadion