Nieuws VIDEO Bart De Wever : "Tuchtrecht wordt net ingeschakeld voor opzettelijke fouten"

Antwerps burgemeester Bart De Wever verdedigt z'n beslissing om geen tuchtsanctie te geven aan de agenten van het Bijzonder Bijstandsteam die veroordeeld werden in de zaak Jonathan Jacob. De Wever doet dat niet omdat het te lang geleden is, én omdat hij ook inhoudelijke bezwaren heeft. De zeven agenten van het BBT werden eerder dit jaar veroordeeld voor de onopzettelijke doding van Jonathan Jacob. Hij kwam om het leven in een politiecel in Mortsel bij hun tussenkomst.