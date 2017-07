Nieuws VIDEO Bart De Wever : "Veiligheid, daar moeten we mee leren leven"

Bij het afleveren van bouwvergunningen in het Antwerpse stadscentrum, of aan belangrijke winkelassen, wordt voortaan ook aan de veiligheid op straat gedacht. Burgemeester De Wever laat telkens onderzoeken of er meteen ook rampaaltjes moeten geplaatst worden, of in de straat verdwijnpalen. Dat besliste hij recent al, bij een bouwdossier aan de Meir. Alles wordt voortaan grondig bekeken en geanalyseerd op het vlak van veiligheid.