Een historisch moment gisteren in het Antwerpse stadhuis. Daar vond namelijk de laatste gemeenteraad plaats voor de grondige renovatie. Die zal drie jaar duren. De raadsleden verhuizen voor die periode naar het Bernarduscentrum. Voor velen van hen was het gisteren dan ook een bijzonder gevoel. Zeker voor havenschepen Marc Van Peel, want hij is het langst zetelende gemeenteraadslid.