Vanochtend is in Antwerpen de zogeheten Burgerlijst boven de doopvont gehouden. Die gaat meedoen aan de lokale verkiezingen van 2018. De lijst wil burgerparticipatie gestalte geven, zoals die ook in andere Europese landen wortel schiet. Inspraak en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden, en de lijst zet zich ook af tegen het traditionele partijmodel. Er is geen sprake van een partij of een programma. Initiatiefnemer Thomas Goorden kwam de plannen toelichten in ons middagnieuws.