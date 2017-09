VIDEO: Bart De Wever wil zo snel mogelijk bodycams voor agenten

Volgend weekend is het bloemencorso in Loenhout, en traditiegetrouw zijn de buurtschappen deze periode dan ook dag en nacht in de weer om hun wagen af te krijgen. Daar zitten elk jaar wel bijzondere ontwerpen tussen, maar wat buurtschap KLJ heeft gemaakt slaat werkelijk alles. Ze kozen voor een reusachtige bizon van 15 meter lang. Dat is al indrukwekkend, maar toen ontdekte het buurtschap dat ze per ongeluk de grootste bizon ter wereld hadden gemaakt.