In Algerije is Antwerpenaar Charles Deckers vandaag zalig verklaard, samen met achttien anderen. Pater Charles Deckers werd er in 1994 vermoord bij een terreuractie. De Antwerpse bisschop Johan Bonny woonde de Algerijnse plechtigheid bij. Tegelijk werd ook in de Onze-Lieve-Vrouwe-kathdraal een dankviering gehouden voor de overleden witte pater.