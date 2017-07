VIDEO Geen tuchtstraf voor agenten BBT in zaak Jonathan Jacob

Donderdag is de Antwerpse imam Tarik Chadlioui opgepakt in het Britse Birmingham. Dat gebeurde op vraag van de Spaanse politie. Het was niet de enige arrestatie. Intussen is er wat meer duidelijkheid over het waarom van de arrestaties. Zo zou één van de opgepakte jihadisten de opdrachten hebben gekregen van een Belgische imam om toeristen neer te steken. Volgens Het Nieuwsblad was het de bedoeling dat hij zou toeslaan in Inca, een plek op 30 kilometer van Palma de Mallorca. De feiten van enkele weken geleden in Londen, waarbij voorgangers en toeristen werden neergestoken met een mes, waren het voorbeeld. Mogelijk zou die opdracht dus komen van de Antwerpse imam Tarik Chadlioui. Hij zou één van de populairste haatpredikers van Europa zijn. Nochtans loopt er in ons land geen onderzoek naar de man.