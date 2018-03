Sport VIDEO Beachvolleybalschool gaat kinderen vanaf 5 jaar opleiden als topatleten

embed

Afsluiten doen we met beachvolleybal, want ex-olympiër Liesbet Van Breedam opent een beachvolleybalschool in Hoevenen. Ze wil zowel kinderen vanaf 5 jaar opleiden als topatleten voorbereiden op de komende Olympische Spelen.