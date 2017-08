Nieuws VIDEO Bediende BPost verdacht van het leegroven van bankrekening bejaarde

Een 42-jarige bankbediende uit Rumst zou 100 000 euro geld afgehaald hebben op de bankrekening van één van haar klanten. Het slachtoffer is een 92-jarige gepensioneerde man. De vrouw werkte als filiaalverantwoordelijke van het Bpost-kantoor in Puurs. Ze is in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en zit momenteel in de cel. De verdachte beweert dat ze onschuldig is.