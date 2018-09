VIDEO Beeld staat symbool voor vrede en handel tussen Antwerpen en Shanghai

In het Centraal Station is gisteravond een beeld onthuld van de Chinese kunstenares Yang Shufen. Het beeld, een kruising van een duif en een hand staat symbool voor de vriendschapsband tussen Antwerpen en Shanghai. In het beeld zie je zowel een duif die de vrede symboliseert als een hand als verwijzing naar Antwerpen. Het beeld stond voordien op een ander plaats in de stad, maar op vraag van de Chinese gemeenschap werd het terug geplaatst in het Centraal Station, waar het vroeger ook stond.