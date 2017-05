Vandaag deel 2 in onze reeks over Beerschot Wilrijk. En dat naar aanleiding van de historische vierde titel én vierde promotie na elkaar van de club. Jaargang één was een grote stap in het onbekende. KFCO Wilrijk had de naam Beerschot opgenomen. En enkele vooraanstaande Beerschot-supporters stapten mee in het bestuur. De ploeg trad aan in eerste provinciale. Maar voor de rest waren er nog veel vragen. Waar gaat de ploeg spelen bijvoorbeeld en hoe fanatiek stappen de supporters mee in het nieuwe project. De antwoorden kwamen er al heel snel én duidelijk.