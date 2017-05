In aflevering 3 van onze reeks over Beerschot Wilrijk is er jammer genoeg ook heel veel verdriet. Want ondanks het sportieve succes heeft de club in de afgelopen vier jaar ook al heel wat persoonlijk leed moeten verwerken. Clubicoon Rik Coppens overleed, maar ook speler Tim Nicot. Er was wel opnieuw een titel uiteraard. En het seizoen begon met een bizarre penaltykwestie in een bekerduel.