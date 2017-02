Video: Beerschot Wilrijk blijft imponeren

De indrukwekkende zegereeks van Beerschot Wilrijk begint nu toch wel gigantische proporties aan te nemen. Beerschot Wilrijk won al voor de 12de keer op rij, iets wat je in het voetbal niet vaak meemaakt. Beerschot Wilrijk blijft uiteraard autoritair leider met 14 punten meer dan Dessel. Gisterenavond was Heist het slachtoffer, nummer 5 in het klassement. Wat een erg simpele opdracht leek, dreigde toch nog even moeilijk te worden. Het werd 4-2.