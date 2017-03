Nieuws VIDEO Beerschot-Wilrijk in diepe rouw

De vreugde om de titel bij Antwerp staat in schril contrast met het verdriet bij Beerschot-Wilrijk. Marc Steenackers, de algemeen directeur van voetbalclub Beerschot Wilrijk is vanmorgen om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Familie en vrienden zijn in shock, de club en de supporters in diepe rouw.