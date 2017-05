Beerschot Wilrijk heeft gisterenavond nog maar eens laten zien dat het kop en schouders boven de rest van de Hoogste Amateurliga uitsteekt. Brys & co maakten gisterenavond de, op papier, lastige verplaatsing naar Heist. Maar op de berg was daar helemaal niets van te merken. 1-5 werd het, een ware demonstratie met ene Hernan Losada in een glansrol. Als Beerschot Wilrijk zaterdag wint in Dessel, dan is het al kampioen.