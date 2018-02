Sport VIDEO "Beerschot Wilrijk moet nu de kans grijpen"

embed

Beerschot-Wilrijk moet nu z'n kans grijpen om te promoveren.Dat zegt Patrick Janssens de voormalige algemeen directeur van Racing Genk en Beerschot-Wilrijk supporter. Hij was gisteren te gast in ons voetbalprogramma De Derde Helft. Janssens had het ook over z'n ontslag bij Racing Genk. Maar dus ook over het momentum dat nu is aangebroken voor Beerschot-Wilrijk om naar eerste klasse te gaan.