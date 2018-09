Het park van Brasschaat was weer het decor voor zo'n 1000 leerlingen van de lagere en secundaire scholen, want het was veldloopdag! Nu al voor de 30ste keer om de symbolische start van het school- en jeugdsportseizoen in te luiden. En ook al is deelnemen belangrijker dan winnen, de grootste competitiebeestjes gingen voluit voor een podiumplaats.