In de eerste amauteurklasse was het uitkijken of het trainersontslag bij Berchem een effect had. Berchem staat op de 13e plek en heeft in tien matchen nog maar 9 punten kunnen verzamelen, en dus was het exit trainer Geert Emmerechts. Voorlopig neemt T2 Kevin Van Haesendocnk over. Zijn eerste taak: punten pakken tegen Oosterzonen.