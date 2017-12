In Boom kan je voortaan een gas-boete krijgen voor seksuele intimidatie op straat. Als een man bijvoorbeeld een vrouw aanraakt of haar achtervolgt, dan riskeert hij 150 euro te moeten betalen. De gemeente wil zo duidelijk maken dat seksuele intimidatie not done is. Boom is één van de weinige gemeenten in Vlaanderen die hier een GAS- boete voor inlast.