Justitie VIDEO Beklaagde geweld tegen politie: "Ik heb die politieman enkel aangeraakt, niet geslagen"

Een jongeman van 20 riskeert één jaar cel voor slagen en verwondingen aan een politieagent. De man zou een politieman bij een interventie in juni in Borgerhout geduwd hebben in de rug, maar voor de rechtbank vanmorgen verklaarde hij dat het geen harde duw was.