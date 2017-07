Laat je bomen nakijken door een boomdeskundige. Dat is de raad die boomverzorgers geven na het ongeval in Schoten dit weekend. Daar overleed een vrouw nadat een grote boom plots omviel en op haar terecht kwam. Zoiets kan je zelf niet voorkomen. Enkel boomdeskundigen kunnen nagaan of een boom al dan niet gezond is.