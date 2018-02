Nieuws VIDEO Belgisch Kampioenschap 'Gelato'

In Zandhoven vond het Belgisch Kampioenschap gelato plaats. Gelato of de lekkerste en meest originele ijssmaak maken dus. Want waar wij stoppen met de ijsje te verorberen, is voor sommigen ijs een echte passie. Waar ze dag in dag uit aan werken om nieuwe en perfecte smaken te creëren.