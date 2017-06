Justitie VIDEO Belgische justitie op zijn best

embed

Antwerpenaar Filip Meert moet sinds deze ochtend een enkelband dragen, en dat net op het moment dat ie in het ziekenhuis ligt met een bekkenbreuk. En dat hij sowieso onmogelijk kan bewegen. Filip werd een tijd geleden veroordeeld omdat ie een autospiegel had beschadigd nadat een chauffeur hem van de baan wilde rijden. Maar omdat hij de boete weigerde te betalen, ging hij al even de gevangenis in en moet hij nu nog een enkelband dragen. Daar stemde hij mee in. Maar Filip vindt het te gek voor woorden dat dat net nu gebeurt wanneer ie amper uit zijn bed kan komen.