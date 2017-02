Mobiliteit en Verkeer VIDEO Ben Weyts wil Liekenshoektunnel niet tolvrij maken

Vlaams mobiliteits-minister Ben Weyts wil de Liefkenshoektunnel niet tolvrij maken. Steeds meer politieke partijen - ook uit de meerderheid - lanceerden dat voorstel om op korte termijn iets te doen aan het fileleed in en om Antwerpen. Maar de minister zei vanmiddag in de commisie mobiliteit dat het tolvrij maken geen wonderen zal doen. Weyts laat wel onderzoeken of bedrijven hun transportbeleid zouden veranderen, mocht de tunnel 's nachts tolvrij worden gemaakt. Maar ook daar gelooft de minister niet echt in.