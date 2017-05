De koffiebars hebben de laatste jaren het straatbeeld overgenomen maar daar komt nu verandering in. Want er is een nieuwe trend, theehuisjes zorgen in grootsteden als Amsterdam en Berlijn al iets langer voor concurrentie, en nu ook voor even in Antwerpen. Want aan de hoek van de Nationalestraat opent over enkele dagen een pop-up. Bij Leaf kan je in een moderne omgeving genieten van een koude of warme thee.