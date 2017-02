Sport Video: Berchem leider na zege in topper

In de tweede amateurliga van het voetbal heeft Berchem een uitstekende zaak gedaan in de titelstrijd. Het won de absolute topper tegen Thes Sport. Op het Rooi werd het 3-1 voor geel zwart. Berchem springt zo over Thes Sport en is dus opnieuw leider. Door de overwinning pakt het ook de tweede periodetitel.