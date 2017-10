In de Eerste Amateurliga mag Berchem Sport terugkijken op een geslaagde competitiestart. In uitwedstrijden liep het dit seizoen nog voor geen meter maar op Het Rooi hielden de mannen van Geert Emmerechts al Virton en Lommel af. 4 op 12 was de balans na vier wedstrijden en daar kwam gisterenavond in het Ludo Coeckstadion nog een overtuigende driepunter bij. Slachtoffer was medepromovendus Chatelet.