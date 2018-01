Sport VIDEO Berchem pakt eindelijk nog eens volle buit

In de eerste amateurklasse moest Berchem vanmiddag winnen. Geel-zwart zit in bijzonder slechte papieren. Het pakte 1 op 21 in de laatste zeven wedstrijden. Eerder deze week onsloeg het nog Niki Hayen, meteen het tweede trainersontslag dit seizoen. T2 Kevin Van Haesendonck neemt tot het einde van het seizoen de rol van T1 over. Enige lichtpunt: onder Van Haesendonck won Berchem zijn laatste wedstrijd en dat moest dus ook vanmiddag gebeuren tegen Dessel. Al beloofde dat niet makkelijk te worden: de Kempenaars stonden vierde in de stand en wonnen de heenmatch makkelijk met 3-0.