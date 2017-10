Sport VIDEO Berchem pakte eerste punt buitenshuis

In de eerste amateurliga pakte Berchem dit weekend zijn eerste punt buitenshuis. In Heist speelde het 2-2 gelijk. En zo blijft Berchem in de middenmoot hangen. Het was geen mooie pot voetbal gisteren in Heist, maar van die toch wel vervelende 0 is Berchem nu dus wel vanaf.