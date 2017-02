Sport VIDEO Berchem Sport barst van ambitie

embed

Het Antwerps voetbal beleeft toptijden. Zowel Antwerp, Beerschot Wilrijk als Berchem Sport prijken bovenaan in hun klasse, en vooral bij die laatsten is dat toch een verrassing te noemen. Na jaren in vierde en derde klasse te hebben doorgebracht, staan de geel-zwarten nu op kop in de tweede amateurliga. Promotie naar de eerste amateurliga ligt binnen handbereik, en als het van de ambitieuze leeuwen afhangt, hoeft het daar niet te eindigen.